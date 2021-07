Flambierte Körperteile in Cannes

Am dritten Tag des Festivals von Cannes kann man mit ziemlicher Sicherheit bereits eines behaupten: Die bizarrste Gewaltszene, die es seit langem auf der Leinwand zu sehen gab, fand gleich im ersten Wettbewerbsbeitrag statt. Und zwar in Amat Escalantes Mexiko-Alptraum „Heli“: Nachdem die Mitglieder einer Drogen-Gang ihr Opfer mitten im Wohnzimmer an den Händen aufgehängt und ausdauernd mit einem Stock die Wirbelsäule zertrümmert haben, ziehen sie ihm die Hose herunter – und zünden seinen Penis an. Im Ernst. Minutenlang – zumindest kommt es einem so lang vor – lodert der flambierte Körperteil vor sich hin. Ein gequältes Aufstöhnen ging durch den Publikumssaal, und ein Kritiker schrieb nachher völlig passend: Einer der Gründe, warum man sich diese Szene trotz ihres entsetzlichen Sadismus überhaupt so lange ansehen konnte, lag daran, dass man zwangsläufig von der Frage angetrieben war: Wie haben die das gedreht?

Darüber rätselten ein paar Naive auch noch später beim Abendessen. Doch die gewitzteren wussten gleich: natürlich ein CGI-Trick, was sonst.

Effektvoll war der Trick in jedem Fall, machte aber Escalantes kruden Pseudo-Realismus keineswegs intelligenter. Im Gegenteil: der Protegé von Mexikos Regie-Star Carlos Reygardas (der auch an der Produktion beteiligt war), gefällt sich in der Setzung krasser „Wirklichkeiten“. Er schwelgt in handwerklich „gut gemachten“, ultrabrutalen Szenarien, ohne deren vordergründigen Schockmoment etwas hinzuzufügen. So findet etwa die Folterszene mitten im Wohnzimmer statt, während apathische Kinder und Jugendliche mit leicht debilem Gesichtsausdruck Videos schauen. Nicht, dass diese Situation der Realität nicht entsprechen könnte. Aber Escalante verdoppelt nur das Elend und zementiert sein fieses Weltbild, indem er das Hässliche noch hässlicher macht.