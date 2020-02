Bob Iger: Der wichtigste Mann seit Walt Disney geht

15 Minuten nach diesem Satz wurde Pixar von Disney gekauft und Iger hatte den strauchelnden Konzern wieder auf Erfolgskurs getrimmt. Jobs, der einer seiner engsten Freunde und Wegbegleiter werden sollte, starb fünf Jahre später.

Iger beschreibt diesen Moment in seiner Autobiografie „The Ride of a Lifetime“, die er im Vorjahr als eine Management-Fibel veröffentlicht hat. Ein Vermächtnis auf 246 Seiten, das leider nur auf Englisch erhältlich ist, aber den Weg des Managers an die Spitze des Konzerns mit den Mausohren nachzeichnet und Einblicke gibt, wie seine wichtigsten Deals zustande kamen.