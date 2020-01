Streamingdienst Disney Plus startet im März in Österreich

Disney bringt seinen Streamingdienst Disney Plus, der die Fernsehwelt neu zu oprdnen verspricht, bereits im März nach Österreich. Der Starttermin wurde auf 24.3. vorverlegt, ließ der US-Konzern wissen. Der Monatspreis beträgt 6,99, das Jahresabo gibt es für 69,99.

Der start von Disney Plus, zuerst in den USA, demnächst in Europa, ist der Beginn des großen Streamingkriegs. Disney will den neuen Konkurrenten wie Netflix und Amazon den Streamingmarkt abspenstig machen.Dafür bietet Disney Plus höchstwertigen Content: Es gibt dort die im Kino megaerfolgreichen Superhelden von Marvel, das Familienangebot der Animationskönige Pixar, den Jahrzehnte überspannenden Rückkatalog von Disney – und „ Star Wars“. Die " Star Wars"-Serie "The Mandalorian" mit dem beliebten Baby Yoda sorgte für Aufsehen.

Der Einstieg von Disney ins Streamingbusiness ist schrieb die New York Times, eine Umwälzung im Medienbusiness von einem Ausmaß, die jede Generation nur einmal erlebt (zuletzt: MTV).