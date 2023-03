Daniel Brühl trug eine blaue Schleife am weißen Revers, auch Edward Berger, Cate Blanchett, Bill Nighy, Guillermo del Toro und viele andere Stars fielen in der Oscar-Nacht durch ein Stück blauen Stoff am Sakko oder Abendkleid auf. Die "#WithRefugees"-Schleife geht auf eine Kampagne des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR zurück, mit der Botschaft, dass jeder Mensch das Recht habe, Sicherheit zu suchen.

Er trage dies als Zeichen der Unterstützung von Flüchtlingen, sagte Regisseur Edward Berger Backstage vor Reportern. Kurz zuvor hatte er für seinen Antikriegsfilm "Nichts Neues im Westen" den Oscar in der Sparte "International Feature" gewonnen. Der Film holte bei den 95. Academy Awards weitere drei Preise.