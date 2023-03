Oscars 2023: Diese Outfits muss man gesehen haben

So gut wie niemand schien bei der Kleiderauswahl für die heurigen Oscars Lust auf Farbe zu haben: Auf dem champagnerfarbenen Teppich waren anlässlich der 95. Verleihung der Academy Awards so viele weiße Kleider, wie noch nie zu sehen: Wie eine Fee wirkte Oscar-Gewinnerin Michelle Williams in ihrem Couture-Kleid von Chanel, das mit einem transparenten Cape versehen war. Minimalistisch unterwegs war Emily Blunt, die auf Schulterfreies von Valentino setzte. Auch Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh verzichtete aufs Farb-Statement und entschied sich für eine federbesetzte Kreation von Dior - ebenfalls in Weiß.

Nur wenige Stars wollten farblich Auffälligeres. Zwar keine starke Farbe, jedoch ein starkes Mode-Statement gab es an Rihanna zu sehen, die sich vom Pariser Modehaus Alaïa mit einem schokobraunen Look ausstatten ließ, der den Blick auf ihren Babybauch freigab.

Mehr Lust auf Farbe zeigte hingegen Salma Hayek, die im kräftigen Rot zur Verleihung erschien - ebenso Cara Delevingne. Cate Blanchett entschied sich für eine blau-schwarze Kreation von Louis Vuitton.