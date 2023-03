Herbst/Winter 2023: Die besten Modetrends aus Paris

Ein Jubiläum nahm Virginie Viard zum Anlass, um ihre Chanel-Kollektion der Kamelie zu widmen. Im Jahr 1923 befestigte Firmengründerin Coco Chanel die weiße Blume erstmals an einem Kleid. Die Kamelie als fester Bestandteil der Chanel-DNA findet sich in den neuen Kreationen der Chefdesignerin in Form von Stickereien auf fließenden Kleidern, aus Leder gefertigt an Mänteln, in Form von Gürtelschnallen und als Detail auf Schuhen wider. Warum auch sie so fasziniert von Cocos Lieblingsblume ist? „Ich finde sie beruhigend und vertraut.“