Westwood Witwer Andreas Kronthaler: "Die Trauer kommt in Wellen"

Drei Monate nach dem Tod der britischen Modedesignerin Vivienne Westwood ist ihr Witwer Andreas Kronthaler immer noch von ├╝berw├Ąltigender Trauer erf├╝llt. "Die Trauer kommt in Wellen", sagte er im Backstage-Gespr├Ąch vor der Show des Labels am Samstag in Paris. "Die Arbeit war irgendwie hilfreich, ja. Aber manchmal erinnert man sich an etwas und dann trifft es einen. Aber die Kollektion ist mein pers├Ânlicher Tribut an sie."

Bereits seit f├╝nf Jahren entwarf der geb├╝rtige ├ľsterreicher die Kollektionen f├╝r das Label. Gegen Lebensende arbeitete Westwood an der am Samstag in Paris vorgestellten Kollektion mit, wenn sie "k├Ârperlich dazu in der Lage war", wie er gegen├╝ber dem britischen Guardian erz├Ąhlte.

Heimliche Blicke nach dem Unterricht in Wien

Die Modedesignerin und Aktivistin lernte Kronthaler 1989 an der Wiener Hochschule f├╝r angewandte Kunst kennen, wo sie eine Gastprofessur innehatte. Ihre Beziehung wurde eine Zeitlang geheim gehalten. Bei Westwoods Gedenkfeier im Februar sprach Kronthaler von heimlichen Blicken und gestohlenen K├╝ssen in den Gassen nach dem Unterricht. Er entwarf eine von der Renaissance inspirierte Kollektion. Westwood lud ihn ein, sie in London weiterzuentwickeln - vier Jahre sp├Ąter heirateten sie.