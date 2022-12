Vivienne Westwood ist tot: Prominente und Wegbegleiterinnen zollen Tribut

Die Reaktionen auf Westwoods Tod

Nun ist Westwood im Alter von 81 Jahren in S├╝dlondon gestorben. Die Modedesignerin hinterl├Ąsst ihren ├Âsterreichischen Ehemann und Co-Designer Andreas Kronthaler sowie zwei S├Âhne, den Fotografen Ben Westwood und Joseph Corr├ę, den Gr├╝nder der Dessous-Firma Agent Provocateur. Kronthaler betonte in einer Mitteilung: "Wir haben bis zum Ende gearbeitet, und sie hat mir viele Dinge mitgegeben, mit denen ich weitermachen kann. Danke Liebling." In einem auf dem offiziellen Instagram-Account ihres Imperiums ver├Âffentlichten Statement hei├čt es, dass Westwood bis zum Schluss umtriebig war. "Vivienne tat bis zum letzten Moment, was sie liebte. Sie entwarf, arbeitete an ihrer Kunst, schrieb ihr Buch und ver├Ąnderte die Welt bis weiterhin zum Besseren."