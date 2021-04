Mode-Ikone Vivienne Westwood wird 80: So streitbar wie unbestritten

Schön, lebenslustig und siegreich – all das bedeutet ihr Vorname Vivienne. Die Tochter eines Schuhmachers und einer Weberin aus dem Dörfchen Tintwistle bei Manchester unterrichtete acht Jahre als Volksschullehrerin, ehe sie dem ersten Ehemann, dem Privatpiloten und Barbesitzer Derek Westwood, dreierlei verdankte: Den Familiennamen, der zur Weltmarke wurde (besser als ihr lediges Shire), einen Sohn, Ben (heute 57 und gerne anrüchiger Erotikfotograf), und vor allem die Erkenntnis: "So will ich nicht weiterleben."

Die KURIER-Modedoyenne Brigitte R. Winkler schrieb schon vor 30 Jahren in ihrem Standardwerk "Weltmeisterin der Mode" den Wappenspruch der "hemmungslosen" Vivienne Westwood mit: "Selbstvertrauen ist das beste Accessoire. Ich war schon Punk, bevor der Begriff aufkam. Ich hatte diese Haare und lila Lippenstift. Ich blättere niemals in Modemagazinen, ich finde sie unglaublich langweilig."