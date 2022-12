Trauer um Mode-Ikone: Vivienne Westwood ist tot

Die gebĂŒrtige Britin war einer der bedeutendsten Designerinnen. Sie war Vorreiterin der Punk-Mode Mitte der 1970er Jahre und galt als "Queen of Punk".

Nun gab das nach gleichnamige Modehaus "Vivenne Westwood" ĂŒber Twitter ihren Tod bekannt. "Sie ist heute, in Frieden und umgeben von ihrer Familie in Clapham, London gestorben. Die Welt braucht Menschen wie Vivienne, um eine Änderung zum Besseren zu bewirken", heißt in der Stellungnahme.