Britisches Understatement: Dieser Zipp-Pulli ist ausverkauft

Was haben der britische Premierminister Rishi Sunak oder Arsenal-Manager Mikel Arteta mit Fendi-Models gemeinsam, fragt die britische Tageszeitung The Guardian dieser Tage. Die Antwort: Sie sind alle gro├če Fans des Quarter-Zippers, einem simplen Strick-Pulli mit Zipp-Kragen. Der Polokragen mit kleinem Rei├čverschluss reicht vom Hals bis zur Brust und mauserte sich zum neuen Statussymbol von M├Ąnnern in hohen Positionen, die auf Hemd und Krawatte verzichten wollen.