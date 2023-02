Stilkritik: Diese Kollektionen waren die Highlights in Mailand

Ferragamo

Der Einstand von Maximilian Davis als Kreativchef ist gelungen. In seiner zweiten Kollektion fühlte er sich erneut Old Hollywood ergeben. Uma Thurman saß in der Front Row, schon Marilyn Monroe bevorzugte Kleider des Luxuslabels. Davis bringt die alte Filmära in moderne Gefilde, zeigt glänzende Minikleider und edelste Anzüge in schimmernder Wildseide.

Neben Grau und Schwarz, waren immer wieder starke Farben von Mittelblau bis Sonnengelb und Kaminrot zu sehen.

Davis gelingt es, Ferragamos Erbe mit sinnlichen Glamour-Kleidern in die Zukunft zu führen.