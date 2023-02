Fashion Week: Ein Blick auf die ersten Trends für Herbst/Winter 2023

Ein paar Süßigkeiten hätten bei so mancher Show die Gäste gern an Models ausgeteilt. Vor allem in New York fiel auf, dass Kurvenmodels nur sehr vereinzelt zu sehen waren. Der positive Trend hin zu mehr unterschiedlichen Körpertypen schien diese Saison wie verpufft zu sein. Die „extreme Dünnheit“ mancher Models habe sie regelrecht irritiert, schrieb New York Times-Journalistin Vanessa Friedman auf ihrem Twitter-Account.

Grund könnte das in der Mode auch im Jahr 2023 häufige Referenzieren der Ästhetik der Neunzigerjahre und beginnenden Nullerjahre sein – dementsprechend auch der damals als Ideal empfundenen äußerst dünnen Figuren. Es bleibt zu hoffen, dass bei den kommenden Modewochen in Mailand und Paris nicht nur in Sachen Trends mehr Diversität auf dem Laufsteg zu sehen sein wird.