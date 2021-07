Bilder einer Model-Ikone

Für Kate Moss ist der kürzlich veröffentlichte Bildband wie ein persönliches Tagebuch. 25 Jahre lässt sie darin Revue passieren. Eine Zeit, in der sie mit vielen wichtigen Personen im Mode- und Fashionzirkus zusammengearbeitet hat. Eindrücke, Erlebnisse und Bilder aus dieser "Parallelwelt" wurden von Moss in Kooperation mit diversen Grafikern ausgewählt und aufbereitet. Entstanden ist ein Prachtband, der 448 Seiten lang und über drei Kilogramm schwer ist. Er vereint die schönsten Aufnahmen von verschiedenen Starfotografen. Es ist eine bildgewaltige Hommage an die nunmehr 38-jährige Schönheit, ein Porträt, das die verschiedenen Facetten der Britin beleuchtet. Man sieht Moss mit verführerischem Blick, als Cowgirl, als Sexsymbol oder mit androgyner Ausstrahlung.