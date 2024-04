Biennale Venedig: Goldene Löwen für Australien und neuseeländisches Kollektiv

All jene, die sich eine Auszeichnung für den Österreichischen Pavillon bei der Kunstbiennale von Venedig erhofft hatten, hielten bei der Verleihung am Samstag kurz den Atem an: "The Golden Lion goes to Austr..." hieß es da. Es war dann aber "Australia": Der Künstler Archie Moore hatte mit einer gigantischen Kreidezeichnung, in der er seinen Stammbaum über 2400 Generationen zurückverfolgte, die Jury überzeugt. Die Auszeichnung passt auch in das generelle Programm der Biennale, die die Kunst von Indigenen mehr hervorhebt als je zuvor.