Traiskirchen und Schwanensee: Der Österreich-Pavillon der Kunstbiennale Venedig

Blumen für den Wandel

In den übrigen Räumen sind Werke zu sehen, die Jermolaewa bereits in anderen Kontexten realisierte: Etwa das Arrangement von Blumen, von denen jede einzelne für eine Revolution steht, die gewaltfrei vonstatten ging: Nelken erinnern an den Putsch gegen die Diktatur in Portugal 1974, ein Orangenbaum an die "orangene Revolution" in der Ukraine 2004, Kornblumen an die - fehlgeschlagene - Revolution in Weißrussland 2006. "Die Blumen repräsentieren das, wovor sich autoritäre Regime am meisten fürchten", sagt Jermolaewa. "Sie haben unglaubliche Sprengkraft".