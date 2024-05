Bilderbuch, Nina Chuba und mehr: Das sind die Konzert-Highlights im Mai

Die diesjährigen Sommer-Festivals klopfen bereits an die Tür, im Juni stehen bereits das alljährliche Nova Rock in Nickelsdorf (13. bis 16. Juni) sowie die zweite Ausgabe des Lido Sounds in Linz (27. bs 30. Juni) an. Zuckerl für Fans: Popstar Ed Sheeran wird am 14. August dem Frequency Festival in St. Pölten (heuer um einen Tag verlängert!) einen Live-Besuch abstatten.

Konzertkalender im Mai: Highlights Bevor man aber Sonnencreme und Gummi-Stiefel für die Festivalsaison hervorholt, warten noch einige große Konzerttermine im Mai. Darunter auch die ersten großen Open-Airs des Jahres – unter anderem kann man sich dabei auch von der neuen Soundanlage der Wiener Arena überzeugen. Los geht es in der Arena mit der Berliner Pop-Combo Grosstadtgeflüster, die im Rahmen ihrer aktuellen "Über-Icke Live"-Tour am 3. Mai zur tanzbaren Freiluftsause in die Arena lädt. Der Termin ist bereits ausverkauft, es bleibt zu hoffen, dass das Wetter mitspielt. Tags darauf geht es weiter mit Rea Garvey, am 4. Mai macht der irische Musiker mit seinem neuen Album "Halo" in der Wiener Stadthalle Halt. Am selben Abend tritt Uche Yara im Wiener Porgy & Bess auf. Die österreichische Sängerin und Multiinstrumentalistin mit nigerianischen Wurzeln ist nicht zuletzt für ihre mitreißende Bühnenpräsenz bekannt. Kaum verwunderlich also, dass die Tickets hier ebenfalls rasch weg waren.

Feiern mit Bilderbuch und Nina Chuba Der musikalische "Strizzi" Voodoo Jürgens geht im Mai weiter auf "Clubtour", die ihn in kultige Wiener Locations führt, am Plan stehen etwa das Cabaret Fledermaus oder das U4. Bilderbuch sind indes auf ihrer "Softpower"-Tour, Maurice Ernst und Co. spielen am 6. und 7. Mai ein Doppel in der Arena, ebenfalls Open Air. Nicht minder heiß begehrt waren die Tickets für das Konzert der deutschen Rapperin Nina Chuba. Am 8. Mai singt das Publikum im Gasometer zu "Wildberry Lillet".

Zur Albumrelease-Show findet sich dann das Wiener Duo Kreiml & Samurai am 10. Mai in der Arena ein, zu erwarten sind bei den neuen Songs von "Ranz oder gar nicht" wie gewohnt Mundart-Banger, die Laune machen. Wer es hingegen gefühlvoller mag, schaut an dem Abend im Wiener WUK bei US-Singer-Songwriter William Fitzsimmons vorbei.

Eröffnung der Wiener Festwochen am Rathausplatz Zwar sind die Wiener Festwochen (17. Mai bis 23. Juni) im Vorfeld von mancherlei Kontroversen begleitet, zur traditionellen großen Eröffnung am Rathausplatz werden sich aber wie gewohnt zahlreiche Zuseherinnen und Zuseher einfinden. Angekündigt sind Auftritte von Pussy Riot und Voodoo Jürgens, auch Monobrother, Gustav und Bipolar Feminin sind Teil des musikalischen Programms. Der Eintritt bei der Eröffnung am 17. ist wie immer frei. Nachdem sich Apache 207 bereits für das diesjährige Frequency Festival angekündigt hatte, kann man den Rapper auch am 15. Mai in der Wiener Stadthalle erleben. Rap made in Vienna kommt hingegen von Amadeus-Abräumer Bibiza, der auf seiner laufenden "Schickeria Tour" am 17. Mai in der Arena gastiert, abermals ein Open Air. Am Folgetag machen Sänger und Schauspieler Jared Leto und seine Thirty Seconds To Mars einen Abstecher in die Wiener Stadthalle. Ein paar Stopps ihrer Europa-Tour wurden zwar aufgrund des Schauspielerstreiks in den USA nach hinten verschoben, das Konzert in Wien am 18. Mai soll aber nach Plan stattfinden.

Open-Airs von James Blunt und Wanda Mit neuer Musik im Gepäck (und vermutlich mit seiner Signature-Kappe am Kopf) macht der deutsche Songwriter Mark Forster am 25. Mai ebenfalls in der Wiener Stadthalle Halt. Eli Preiss wiederum gehört aktuell wohl zu den angesagtesten jungen Künstlerinnen aus Österreich. Ihre musikalischen Melange zwischen Hip-Hop, R&B, Pop und Rap kann man sich am 23. Mai im Wiener Flucc zu Gemüte führen. Einen ebenfalls nicht alltäglichen Mix liefert die elfköpfige Techno-Marching-Truppe Meute mit ihrem Sound: Blasmusik und Techno erklingen am 29. Mai im Linzer Posthof und am 28. Mai in der Open-Air-Arena. Und ganz am Ende des Monats warten noch zwei Freiluft-Highlights am Rathausplatz in Gmunden: Romantisch-kitschig, wie es zu einem lauen Frühsommerabend aber auch irgendwie passt, wird es mit dem Briten James Blunt am 30. Mai. Und am 31. Mai schauen Wanda dort vorbei, freuen kann man sich bestimmt auf einige Songs aus ihrem neuen, sechsten Album "Ende nie", das am 7. Juni erscheint.