Amadeus Awards 2024: Triumphe für Wanda, RAF Camora und Bibiza

Nur in der Genre-Kategorie „Pop/Rock“ mussten Wanda sich Aut of Orda , der neuen Band von Christopher Seiler und Paul Pizzera, geschlagen geben.

Aber ihr Song „Bei niemand anders“ und das Stadthallenkonzert kurz vor Weihnachten beeindruckten Jury und Publikum offenbar so nachhaltig, dass die Band die Amadeus-Trophäen für die so begehrten Kategorien „Song des Jahres“ und „Live Act des Jahres“ gewinnen konnte.

Sechs Nominierungen

Ebenfalls zwei der Preise konnte Bibiza mit nach Hause nehmen. Der Rapper, der voriges Jahr mit seinem Album „Wiener Schickeria“ Furore machte und mit sechs Nominierungen als chancenreichster Kandidat ins Volkstheater gekommen war, konnte aber nur die Preise für „Best Sound“ und „Songwriter des Jahres“ mit nach Hause nehmen.

RAF Camora triumphierte mit seinem Album „XV“ in der Königskategorie „Album des Jahres“, aber auch in seiner Stammkategorie „Hip Hop /Urban“, die er schon sechs Mal gewonnen hat. Der Preis für Alternative ging an My Ugly Clementine, die wie RAF Camora zwei Mal nominiert waren, die Kategorie „Jazz/World/Blues“ gewannen Molden, Seiler und Frauenorchester. Der Amadeus für „Hard & Heavy“ ging an Leftovers, der für „Electronic Dance“ an Toby Romeo.