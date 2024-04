Neues Album von AUT of ORDA: Selbstironie ist besser als Empörung

Narzissmus

Daniel Fellner fügt mit freudiger erregter Stimme hinzu: „Wenn genau die den Song feiern, entlarven sie sich als Dodeln. Aber vielleicht ist ja dann auch nur der Narzissmus so groß, dass es ihnen egal ist, ob ein Lied negativ ihnen gegenüber ist, Hauptsache, es geht um sie.“

„Life’s A Party“ ist Teil des heute erscheinenden ersten Albums von AUT of ORDA und typisch für den Stil des Trios. Gegründet haben die drei die Band, weil sie damit musikalisch freier und im Ausdruck bissiger und sarkastischer sein können als bei ihren Stammbands.

Tatsächlich kennen AUT of ORDA keine Tabus – weder in der Themen- noch in der Wortwahl. Jeder, der kritisiert wird, wird beim Namen genannt, immer so in Reime eingebaut, dass man zwei, drei und vier Mal bei jedem Song laut loslachen muss. Und mit Spielereien mit deftigen Schimpfworten sparen sie auch nicht.

Das zeigte der schon vorigen Sommer veröffentlichte Song „Mi Amor“, in den die Musiker spanische Kraftausdrücke eingebaut haben. „Da gab es dann ein paar Kommentare, dass man das verbieten soll“, erzählt Pizzera. „Es ist aber kein Problem, wenn Gayle in ihrem Song ,abcdefu’ ,fuck you’ singt. Wir haben uns gedacht, wir machen einen Song, in dem wir der scheinheiligen Welt des Radios den Spiegel vorhalten. Denn warum geht so etwas in der einen Sprache und in der anderen nicht? Und wenn ich mir anschaue, was sich manche Politiker in Chatnachrichten schreiben, frag ich mich, warum wir nicht Hoden sagen dürfen.“

Auch wegen ihres Songs „Nebel“ mussten AUT of ORDA schon Kritik einstecken – wobei es dabei aber nur vordergründig um den Drogennebel geht.