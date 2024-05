Ed Sheeran gibt heuer ein Gastspiel in Österreich

Ed Sheeran gibt noch heuer ein Gastspiel in Österreich: Wie der Veranstalter Barracuda Music am Donnerstag bekannt gab, gastiert der Popstar am 14. August, einen Tag vor dem Frequency Festival, am Open-Air-Gelände des VAZ in St. Pölten. Kein schlecht gewählter Termin, ist am Folgetag (15. August) schließlich ein Feiertag.

Zuletzt hierzulande gastierte Ed Sheeran im September 2022 mit einem Doppelkonzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion, davor in Kärnten im Jahr 2019.