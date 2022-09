Ed Sheeran in Wien: Das sind die Bilder vom Wien-Konzert

Mit einer spektakulären, drehbaren Rundbühnen-Konstruktion und Hits wie „Castle On The Hill“, „Perfect“ und „Shape Of You“ begeisterte Ed Sheeran Donnerstagabend 65.000 Zuschauer bei der ersten von zwei Shows im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Obwohl der Brite diesmal für einige Songs eine Band mithatte, sorgte er als Solist mit seiner Gitarre und der Loop-Station für die besten Momente des Abends. Für das zweite Konzert am Freitag gibt es noch Karten. Eine ausführliche Kritik folgt. Das sind inzwischen die Bilder der Show: