Es geht weiter: Lido Sounds auch 2024 wieder in Linz

Am Samstag kommen die lauten die fünf lauten Jungs von Kraftklub nach Linz. Sie werden das tun, was sie bei Livekonzerten immer tun: ordentlich Gas geben. Mit Songs wie „Ich will nicht nach Berlin“ und „Kein Liebeslied“ zeigt die Band aus Chemnitz gerne, wie sich Indie, Punkrock und Rap manierlich unter einen Hut bringen lassen.

Am Sonntag ist dann niemand Geringerer als Sam Smith in der oberösterreichischen Landeshauptstadt zu Gast. Der britische Grammy- und Oscargewinner könnte auch Fans von weiter her nach Linz bringen.