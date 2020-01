Beethoven 2020: Er war (auch) Superstar und Revolutionär

Höhepunkte im Beethoven-Jahr

Ein spannender Vergleich: In der Staatsoper steht Beethovens „Fidelio“ in der Urfassung fünf Mal von 1. bis 14. 2. und in der jüngsten Fassung aus 1814 vier Mal von 22. 4. bis 2. 5. auf dem Spielplan.

Mit Spannung erwartet wird unter vielen Veranstaltungen im Theater an der Wien „Fidelio oder Die eheliche Liebe“ in der Inszenierung des zweifachen Oscar-Preisträgers Christoph Waltz (16. bis 27.3). Diese zweite „Fidelio“-Fassung aus dem Jahr 1806 wird von Manfred Honeck dirigiert, es spielen die Wiener Symphoniker.

Höhepunkte im Wiener Konzerthaus sind die Rekonstruktion eines berühmten Konzerts, der „Großen Beethoven Akademie“ von 1808 am 11. 1. und die Konzerte mit dem Pianisten Igor Levit (5. und 7. 6.). Und mit dem Beethoven Orchester Bonn spielen die Wiener Symphoniker am 15. 5. ein Open-Air-Simultankonzert.

Im Musikverein spielt Rudolf Buchbinder einen eigenen Beethoven-Zyklus. Die Wiener Philharmoniker führen unter Andris Nelsons die Symphonien auf. Und die Kammermusik Beethovens wird im Zyklus „ Beethoven heute“ Werken der Gegenwart gegenübergestellt.

Auch die Salzburger Festspiele (18. 7. bis 30. 8.) feiern nicht nur ihr 100-Jahr-Jubiläum, sondern auch Beethoven, u.a. mit Igor Levit.

Die Österreichische Nationalbibliothek zeigt im Prunksaal die Sonderausstellung „ Beethoven. Menschwelt und Götterfunken“ (bis 19. 4.), das Kunsthistorische Museum mit „ Beethoven bewegt“ (ab 25. 3.) eine ungewöhnliche Hommage in Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen, in Film, Video und Performance – und das Leopold Museum „Inspiration Beethoven: Eine Symphonie in Bildern aus Wien 1900“ (ab 30.5.). Das Mozarthaus Vienna präsentiert die Schau „Die Trias der Wiener Klassik: Haydn – Mozart – Beethoven“ (ab 13. 2.) und das Haus der Musik die Klanginstallation „Inside Beethoven – das begehbare Ensemble“ (ab 10.6.) und zwei Sonderausstellungen im Innenhof (ab Mitte April).

Das Beethoven Museum (19., Probusgasse 6) präsentiert den Komponisten in einem Ausstellungsparcours durch 14 Räume und mit einem Sonderprogramm: Festival (16. - 28.6.), Ausstellung von Beethovens Hörrohr (Frühjahr 2020) und Happy Birthday-Event (Dezember).

In einer deutsch-österreichische Koproduktion wird Beethovens Leben verfilmt (Drehbuch und Regie: Niki Stein): u. a. mit Tobias Moretti in der Titelrolle. Für „Louis van Beethoven“ verkörpern auch Colin Pütz und Anselm Bresgott Beethoven. Seine Geschichte wird aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt, vom jungen Genie bis zum tauben und einsamen Musiker.