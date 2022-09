Annie Leibovitz: Das Beste aus dem Archiv

Bisheriges Lebenswerk als Bildband

Annie Leibovitz hat nun für den Taschen Verlag eine Auswahl an Arbeiten zusammengestellt, das mittlerweile vier Jahrzehnte umspannt. Der Bogen reicht von ihren frühen Reportagen für den "Rolling Stone" über die aufwendig inszenierten Porträt- und Coverfotos für Magazine wie "Vanity Fair" und "Vogue". Das anfangs in einem streng limitierten Sumo-Version veröffentlichte Buch ist nun auch in einer unlimitierten Ausgabe erhältlich. Die Fotografin blickt darin auf ein über 40-jähriges Schaffen zurück, das gleichzeitig auch das politische und kulturelle Weltgeschehen dokumentiert. „Das Buch ist sehr persönlich und erzählt seine Geschichte mit den Mitteln der Popkultur. Es ist nicht chronologisch geordnet, und es ist keine Retrospektive. Es ist eher so etwas wie eine Achterbahnfahrt“, wird Leibovitz in einer Presseaussendung vom Verlag zitiert.

INFOS: Annie Leibovitz, 556 Seiten, XXL-Format, 125 Euro. Taschen Verlag. Ab 30. Oktober 2022 verfügbar. Vorbestellungen unter www.taschen.com