Prinz Harry würdigt "Granny": "Wir wissen, dass du und Opa jetzt in Frieden vereint seid"

Der Herzog von Sussex, wie sein offizieller Titel lautet, endete seine Botschaft mit: "Danke für deine Hingabe an den Dienst. Danke für deine fundierte Beratung. Danke für dein ansteckendes Lächeln. Auch wir lächeln, weil wir wissen, dass du und Opa jetzt wieder in Frieden vereint seid." Queen-Ehemann Prinz Philip war im April 2021 im Alter von 99 Jahren gestorben.

Harry lebt mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan und den gemeinsamen Kindern Archie (3) und Lilibet (1), die nach dem Spitznamen der Queen benannt ist, in Kalifornien. Als die Königin am Donnerstag in Schottland starb, hielt sich das Paar zufällig in Großbritannien auf. Meghan und Harry haben ihre royalen Pflichten aufgegeben und den Palast wiederholt scharf kritisiert. Die Queen nahmen sie aber stets ausdrücklich von den Vorwürfen aus.

Das Leben von Queen Elizabeth II in Bildern