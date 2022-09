Elizabeth II: Eine Königin der Millionen Bilder

Der Titel „meistfotografierte Frau der Welt“ wurde einst Lady Di umgehängt. Er brachte ihr bekanntlich kein Glück. Ein Wettrennen hat ihre Schwiegermutter in dieser Hinsicht sicher nie geführt, wenngleich sie es wohl gewonnen hätte.

Als Königin ist sie jedenfalls für mehr als 175 Porträts Modell gesessen. Künstler wie der Maler Lucian Freud oder die Fotografen Cecil Beaton und Annie Leibovitz hielten die Königin in ihren Gemächern, bei der Arbeit oder mit ihrer Familie fest.

Der Künstler Justin Mortimer erzählte der New York Times über einen Auftrag, der kurz nach Dianas Tod 1997 erfolgte: „Ich glaube, sie haben mich ausgewählt, weil sie daran interessiert waren, die Sicht auf die Monarchie zu modernisieren, da sie damals als diese nach innen gerichteten, irrelevanten Menschen beschimpft wurden.“ Er berichtete über eine Fotosession: „Als ich von ihr wegging, wurde mir klar, dass ich all diese Polaroids direkt von ihrem Schoß gemacht hatte, was peinlich war, aber sie sagte: ,Mach dir keine Sorgen, mein Lieber. Lord Snowden hat mich die ganze Zeit so fotografiert.‘“

Schillernde Ikone

Die bekanntesten Kunstporträts der Queen sind aber die Siebdrucke des Pop-Art-Erfinders Andy Warhol von 1985. Warhol bevorzugte mächtige Marken für seine Kunst. Elizabeth II eignete sich dafür geradezu ideal. Wie bei anderen modernen Ikonen wie Marilyn Monroe verfremdete er ein Foto von Elizabeth II mit knalligen Farben.