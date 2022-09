The Queen in books: Welche Biografien man kennen sollte

Im Kleiderschrank der Königin

Für eines der bemerkenswertesten Bücher ist eine der engsten Mitarbeiterinnen der Monarchin zuständig. Angela Kelly lässt in "The Other Side of the Coin - The Queen, the Dresser and the Wardrobe" tief in den Kleiderschrank von Elizabeth II. blicken. Die persönliche Stylistin (im royalen Sprech würde sie wahrscheinlich Kammerzofe genannt) der Königin legte mit deren Einverständnis Zeugnis darüber ab, wie Queen Elizabeth zu ihren legendären Looks kam. Ihre Garderobe, ihre Juwelen und Anekdoten runden das Bild einer ungewollten Stilikone bis ins hohe Alter ab. Nur auf Englisch.