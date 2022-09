Sympathie, Slapstick und Schicksalsjahre: Die Queen in Film und TV

Das Thema schrieb der unter anderem in Wien lebende Peter Morgan. Er zeichnet in der Serie "The Crown" noch viel ausführlicher ihr Leben inklusive Skandale und politischer Krisen nach. Elizabeth (auch liebevoll "Lilibet" genannt) wird zuerst von Claire Foy und dann von Olivia Colman verkörpert. Die britische Netflix-Serie, die sich seit 2016 mit dem Leben der Queen ab der Hochzeit mit ihrem im letzten Jahr verstorbenen Ehemann Prinz Philip im Jahr 1947 beschäftigt, soll insgesamt sechs Staffeln erhalten.