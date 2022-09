"God Save The Queen": Elizabeth II. in der Popmusik

Kritisch setzte sich auch die britische Band The Stone Roses mit der Queen auseinander, die 1989 den einminĂŒtigen Song "Elizabeth My Dear" veröffentlichte. In dem verdĂ€chtig nach Simon and Garfunkel klingenden Lied versicherte die Alternative-Rock-Band etwa, dass sie nicht eher ruhen werde, bis die Königin "ihren Thron verloren hat".