"All of Us Strangers": Im Kino gewesen. Geweint

Das Geheimnis seines immensen Erfolgs bei Kritik und Zusehern liegt nicht nur darin, dass „All of Us Strangers“ exzellent geschrieben, hervorragend gespielt und wunderbar inszeniert ist. Es liegt auch daran, dass sich der Film absolut empfindungsecht anfühlt und man den Eindruck bekommt, jemand würde sehr persönliche Erfahrungen herzeigen und sich verletzlich machen. Diese Intimität und Innigkeit greift ans Herz, verbindet uns mit den Figuren – und rührt an unseren eigenen Schicksalen.

„All of Us Strangers“ beruht lose auf einer japanischen Romanvorlage und wurde von dem Briten Andrew Haigh („45 Years“) adaptiert. Der Regisseur verwandelte die weibliche Hauptfigur in einen männlichen Protagonisten und verarbeitete seine eigenen, oft schmerzhaften Erfahrungen, die er als junger schwuler Mann in den Achtzigerjahren gemacht hat.

Eltern und Sohn: Andrew Scott (Mitte) mit Claire Foy und Jamie Bell in "All of Us Strangers"

In seinem neuen Drehbuch versucht er, diesen Verlust zu verarbeiten, und taucht tief in die Erinnerungen an seine Kindheit ein: Er kehrt in sein Elternhaus zurück – und trifft dort seine noch jungen Eltern wieder. In den Begegnungen mit ihnen kommt es zu langen, emotionalen Gesprächen, in denen er ihnen von seiner Einsamkeit als Kind erzählt – und davon, dass er schwul ist.

Im Zentrum von „All of Us Strangers“ steht Adam, ein einsamer Drehbuchautor Mitte vierzig, der in einem anonymen Londoner Hochhaus lebt. Adam hat seine Eltern bei einem Autounfall verloren, als er noch keine zwölf Jahre alt war.

Andrew Haigh, Jahrgang 1973, sitzt jetzt noch der Schreck in den Knochen, wenn er daran denkt: „Ich kann mich gut an damals erinnern. Es war eine furchtbare Zeit. AIDS hat gerade zugeschlagen, und man hat sein eigenes Leben mit Tod assoziiert. Beim Drehen sind meinem Hauptdarsteller Andrew Scott und mir alle diese Dinge wieder aufgestoßen.“

Haigh drehte im Haus seiner Kindheit, in das er vierzig Jahre lang keinen Fuß gesetzt hat: „Und trotzdem konnte ich mich an jedes Detail erinnern. Das Drehen dort hat sich für mich angefühlt wie in einem Geisterhaus, weil es von meinen eigenen Erinnerungen heimgesucht wurde.“

Paul Mescal als Harry auf der Suche nach Liebe in "All of Us Strangers"

Für die Rolle des Adam engagierte Haigh den irischen Schauspieler Andrew Scott, seiner Fangemeinde bekannt als Professor Moriarty in der Serie „Sherlock“ und als „sexy priest“ an der Seite von Phoebe Waller-Bridge in „Fleabag“.

Tatsächlich spielt Andrew Scott gemeinsam mit seinem Filmpartner Paul Mescal, der in dem Indie-Film „Aftersun“ brillierte und in „Gladiator 2“ die Hauptrolle übernimmt, eine der berührendsten Liebesbeziehungen seit Langem.

Apropos Achtzigerjahre: Zwei Hits dieser Zeit schweben durch das Mysterium von „All of Us Strangers“: „Always on My Mind“ von den Pet Shop Boys und „The Power of Love“ von Frankie Goes to Hollywood – zwei wichtige Songs im Leben von Andrew Haigh: „Das ist die Kraft von Popsongs: Sie helfen, komplizierte Gefühle zu verstehen.

Deswegen lieben Jugendliche sie auch so sehr. ,The Power of Love‘ ist das große Thema des Films. Und dabei geht es nicht nur um romantische Liebe, sondern auch um die Liebe zwischen Eltern und Kindern.“