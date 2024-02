Das tägliche Wattestäbchen in der Nase und die Maske im Gesicht während der Corona-Pandemie würde man am liebsten vergessen – oder zumindest verdrängen. Vielleicht liegt es daran, dass sich der neue Film des profilierten Dokumentaristen Nikolaus Geyrhalter über die Coronajahre 2020 und 2021 schon jetzt so historisch anfühlt.

Umso spannender erweist sich der Blick zurück auf die Ängste, aber auch Hoffnungen, die sich an den Ausnahmezustand der Pandemie knüpften.