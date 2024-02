Verdient hätte es praktisch die gesamte Besetzung, die der ghanaische Multimedia-Künstler Blitz Bazawule – zuletzt an Beyoncés Musikfilm „Black Is King“ beteiligt – unter seiner Regie versammelt hat. Die Neuverfilmung von „The Color Purple“ basiert auf einem erfolgreichen Broadway-Musical und glänzt mit mitreißenden Showstoppern aus Gesang und Tanz. Angesiedelt anfangs des 20. Jahrhunderts in den amerikanischen Südstaaten, greift gleich zu Beginn eine Gruppe von Gefangenen als gestreifte Chain Gang zum Vorschlaghammer und drischt in beeindruckendem Tanzrhythmus auf den staubigen Steinboden ein.