Andi Knoll: was sich beim ESC ändern muss

Er ist Österreichs “Mr. Song Contest“ – Ö3-Moderator Andi Knoll ist seit 1999 beim ESC als Kommentator im Einsatz. Viele Höhen und Tiefen Österreichs hat er miterlebt. Sein Blick auf den Song Contest, wie politisch der Wettbewerb ist und sein darf sowie über seine „ersessene“ Rolle als Teil des ESC spricht er mit Johannes Marksteiner im KURIER TV-Interview.