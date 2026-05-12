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Andi Knoll: was sich beim ESC ändern muss
Mr. Songcontest Andi Knoll im KURIER TV-Interview über die Israel-Debatte, seine Favoriten und wie er die Zukunft der Show sieht.
Er ist Österreichs “Mr. Song Contest“ – Ö3-Moderator Andi Knoll ist seit 1999 beim ESC als Kommentator im Einsatz. Viele Höhen und Tiefen Österreichs hat er miterlebt. Sein Blick auf den Song Contest, wie politisch der Wettbewerb ist und sein darf sowie über seine „ersessene“ Rolle als Teil des ESC spricht er mit Johannes Marksteiner im KURIER TV-Interview.
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