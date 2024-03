Als Wien das Zentrum des globalen Mädchenhandels war

Frühling in Wien, 1902: Die 16-jährige Wiener Arbeitertochter Marie König läuft von ihrem prügelnden Vater davon – und direkt in die Arme einer Kupplerin, die sie gegen eine Vermittlungsprovision ins "Maison Riehl", dem damals bekanntesten Freudenhaus Wiens in der Grünentorgasse 24 bringt. Statt des versprochenen "selbstbestimmten Lebens in Reichtum" erlebt Marie dort Sklaverei: Die Türen sind verschlossen, psychische und körperliche Gewalt sind an der Tagesordnung. Ihr Vater kassiert von Bordellbesitzerin Riehl eine monatliche Zahlung. Drei Jahre später vertraut sich Marie dem Journalisten Emil Bader an, der die Zustände im „Salon Riehl“ öffentlich macht und die Bordellbetreiberin vor Gericht bringt.

Der als Riehl-Prozess in die Geschichte eingehende Fall, über den auch Karl Kraus berichtet hat, wurde verfilmt und ist heute Abend um 21.05 Uhr in ORF2 zu sehen.

Für die "Universum History"-Neuproduktion mit dem Titel "Aufstand im Bordell – Frauenhandel um 1900" wurden einige auf den originalen Prozessakten basierende Szenen nachgestellt – unter anderem mit Maria Hofstätter in der Rolle von Regine Riehl.