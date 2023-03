Weltfrauentag: Weltweit werden Rechte wieder eingeschränkt

In Nordkorea gibt man sich betont feministisch, tatsächlich geht es dort Frauen und Männern gleich schlecht. Im Iran werden Frauenproteste brutal unterdrückt, in Afghanistan erst so gut wie gar nicht zugelassen. In Indonesien sind minderjährige Hausangestellte der Willkür ihrer Arbeitgeber schutzlos ausgesetzt und auch im türkischen Erbebengebiet drohen Übergriffe.