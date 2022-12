35. Europäischer Filmpreis: Regiepreis an Ruben Östlund

In Islands Hauptstadt Reykjavík ist am Samstagabend punkt 20.15 Uhr österreichischer Zeit die feierliche Gala zum 35. Europäischen Filmpreis gestartet. Im von Starkünstler Ólafur Elíasson mitgestalteten Kulturzentrum Harpa ist die europäische Filmbranche versammelt, um die besten Produktionen des Jahres zu küren. Und die ersten Entscheidungen sind bereits gefallen.

Der Schwede Ruben Östlund wurde in der Regiesparte für seine Satire "Triangle of Sadness" ausgezeichnet. Die Österreicherin Kurdwin Ayub war mit "Sonne" in der Kategorie "Entdeckung" nominiert, ging jedoch leer aus.