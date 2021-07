2. ESC-Halbfinale: Sie kämpfen um ein Finalticket

Cesár Sampson hat die erste Hürde beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) erfolgreich gemeistert: Er sicherte sich am Dienstag gemeinsam mit neun weiteren Teilnehmern den Einzug in die Finalshow. Als allererste Nation schickten die Moderatorinnen den gebürtigen Linzer mit seiner Nummer "Nobody But You" weiter.