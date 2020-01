Wo lauern die Gefahren für kleine Kinder? Zu Hause.

Tatsächlich zählt das eigene Zuhause zu den gefährlichsten Plätzen für kleine Kinder. Hier geschehen die meisten Unfälle. (Lesen Sie hier, was die fünf häufigsten Notfälle daheim sind.) Kein Wunder, dass Baby-Eltern panisch sind und Eltern von Kleinkindern kaum eine ruhige Minute haben. Alles kann eine Gefahr für ihr Kind sein.

Zur Sicherheit des Kindes und für das eigene Seelenheil ist es daher wichtig, alle unnötigen Gefahrenquellen zu analysieren und zu entschärfen. Kästen gehören an der Wand angeschraubt, Stiegen zumindest am Anfang durch ein Gitter versperrt und die Küche - puh, die Küche!?! Am besten wäre es, den Herd nie wieder einzuschalten, oder? Aber nicht die Nerven wegwerfen, sondern unten nachlesen, wie man die Wohnung kindersicher macht.