Megan Fox bringt Kindern bei, dass Pflanzen Gefühle haben

Vorsicht, Ameise!

Auch Tierliebe bringt sie ihren Kindern bei. Beispielsweise sei es ihr wichtig, dass sie nicht auf Ameisen (oder Käfer) treten. Diese buddhistisch anmutende Haltung trägt Megan Fox allerdings noch etwas weiter. "Wir reißen auch keine Blumen aus, weil wir denken, dass sie schön sind", sagte die 33-Jährige. So weit, so gut. "Ich bringe ihnen bei, dass Pflanzen zu Empfindungen fähige Wesen sind - sie haben Gefühle, Gedanken und Emotionen", so Fox weiter. Man dürfe aus der Natur nur das nehmen, was man wirklich braucht - nachdem man die Pflanze um Erlaubnis gebeten hat.

Beerdigung für Kellerassel

Auch eine Anekdote aus dem tierlieben Leben gab Fox zum Besten. So sei einer ihrer Söhne aus Versehen auf eine Kellerassel getreten und so "am Boden zerstört" gewesen, dass die Familie "eine richtige Beerdigung" für den verstorbenen Käfer abhielt. "Wir haben eine Zeremonie abgehalten, wir haben sie begraben, wir haben Salbei angezündet und ihn gehen lassen", sagte sie. "Sie sind also sehr involviert."

Fox selbst pflegte bis 2011 eine sehr strenge vegane Diät, in der sie fast ausschließlich rohes Obst und Gemüse zu sich nahm. Infolge dieser unausgewogenen Ernährung verlor sie allerdings so viel Gewicht, dass sie anfangen musste, "ein bisschen von allem" zu essen.