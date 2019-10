Halloween in Disneyland: Megan Fox postet "gruseliges" Familienfoto

Für Schauspielerin Megan Fox und ihre Familie fand Halloween in diesem Jahr etwas früher statt. Das unheimliche Fest haben Fox und Ehemann Brian Austin Green mit den drei Söhnen Noah (7), Bodhi (5) und Journey (3) bereits in Disneyland vorgefeiert.

Die gemeinsamen Schnappschüsse des Ausflugs postete Fox auf Instagram: " Halloween in Disneyland ist ja super, aber könnte ich bitte ein einziges Foto haben, auf dem jeder in die Kamera schaut und ein halb-normales Gesicht macht?", kommentierte sie die Bilder scherzhaft und offensichtlich nicht ganz zufrieden. Ganz so gruselig sind die trotz der Kostüme ihrer Kinder dann aber doch nicht.