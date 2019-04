Ehe gerettet: Megan Fox zieht Scheidungsantrag zurück

Green: "Muss Situation Tag für Tag meistern"

In seinem Podcast verriet Brian Austin Green einmal über seine turbulente Beziehung: "Eine Ehe ist nicht immer einfach. Wenn man so lange zusammen ist wie Megan und ich, muss man die Situation einfach Tag für Tag meistern", so der Schauspieler.

Für Unruhe in der Beziehung dürfte auch Brians schwieriges Verhältnis zu Ex-Freundin Vanessa Marcil gesorgt haben. Sie behauptete, dass der gemeinsame Sohn mit Green, Kassius (17), keinen Kontakt zu seinem Vater und den Halbgeschwistern habe.