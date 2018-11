Megan Fox spricht über Verhältnis mit Co-Star und Eheprobleme

Liebelei am "Transformers"-Set

Shia LaBeouf hingegen sprach bereits 2011 über die enge Beziehung zu Fox. In einem Interview mit dem US-Magazin Details deutete er an, dass er der Schauspielerin am " Transformers"-Set nähergekommen sei: "Schau, du bist sechs Monate lang am Set mit jemanden, der sich zu dir hingezogen fühlt und du fühlst dich zu ihr hingezogen. Ich habe nie verstanden, wie man Arbeit und Leben in dieser Situation trennen kann. Aber die Zeit mit Megan war unser eigenes Ding", verriet LaBeouf.

Fox' ungewöhnliche Rache-Aktion

Später in der Sendung verriet die Schauspielerin außerdem die verrückteste Sache, die sie im Streit mit ihrem Ehemann Brian Austin Green jemals getan hat. "Das war ein bisschen übertrieben", gab Fox zu, "Einmal war ich wirklich wütend auf ihn und habe mit Permanentmarker ein paar Nietzsche-Gedichte auf seine Wand geschrieben."

Fox (32) und Green (45) sind für ihre turbulente Beziehung bekannt. Sie sprachen auch in der Öffentlichkeit mehrmals über die Herausforderungen ihrer Partnerschaft.