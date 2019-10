So machen Sie die Wohnung sicher für Kinder

Kinder sind neugierig – und oft schneller als man denkt. Ihr Entdeckungsdrang kann etwa in Kombination mit ungesicherten Stiegen zu einer ernsten Gefahrenquelle werden. Laut einer Studie des Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) verletzen sich jedes Jahr über 41.600 Kinder unter 15 Jahren in den eigenen vier Wänden so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. "75 Prozent aller Unfälle passieren Zuhause oder in der Freizeit, nur zwei Prozent im Straßenverkehr", sagt Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Forschung im KFV.

Die Unfallmuster unterscheiden sich je nach Altersgruppe. "Bei den 10- bis 14-Jährigen ist der Sturz auf der Treppe am häufigsten. Die sind oft zu schnell unterwegs", sagt Robatsch. "Schnittverletzungen nehmen zu, wenn die Kinder älter werden. Am meisten passiert aber in der Altersgruppe der unter Fünfjährigen." Hier ist die häufigste Unfallursache ein Sturz aus der Höhe – meist von der Wickelkommode oder aus dem Bett. An zweiter Stelle folgen Stolpern und Ausrutschen sowie Verbrennen und Verbrühen. "Ein Kind nimmt die Umgebung anders wahr. Von unten sieht alles riesig und interessant aus. Was in der Küche oben steht und vielleicht auch noch brutzelt und gut riecht, ist interessant", sagt Robatsch. Hier kann ein Herdschutzgitter helfen. Eine von zahlreichen Maßnahmen, die nicht viel kosten, aber dabei helfen, Unfälle zu vermeiden. www.kfv.at