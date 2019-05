Kinderunfälle: Die fünf größten Gefahren im Haushalt

2.) Verbrennungen

Zehn Kinder pro Tag werden durch Verbrennungen verletzt. Verbrennungen und Verbrühungen in der Küche sind etwa gleich häufig wie Unfälle durch Ausrutschen und Stolpern. Rund 2700 Kinder müssen jährlich aufgrund derartiger Verletzungen behandelt werden. Häufiger geschehen diese Unfälle in der kälteren Jahreszeit, in der häufiger Tee und Suppe gekocht werden.

Ein typischer Unfallhergang ist, dass Kleinkinder am Kabel eines Wasserkochers ziehen. Aus ihrer Perspektive ist das Brutzeln oben am Herd sehr interessant. Erreichen sie irgendwie den Pfannenstiel, wollen sie daran ziehen, um zu sehen, was da so gut duftet und eigenartige Geräusche von sich gibt. Pfannenstiele sollten daher nach hinten gedreht und möglichst die hinteren Herdplatten verwendet werden.

Heikle Gegenstände auf der Küchenplatte sowie die Kabel von Küchengeräten sollen sich daher außer der Reichweite kleiner Kinder befinden. Klemmschutz-Vorrichtungen für Laden, in denen sich z. B. Messer, Putzmittel oder Medikamente befinden, sowie Kindersicherungen für Backofen und Herd, kosten nicht viel, können aber das Risiko schwerer Unfälle verringern.