Bevor kommende Woche die Euro beginnt (und wir daher wieder annehmen, dass ganz Deutschland nur aus Fußballstadien besteht, was nur beinahe stimmt), wollen wir uns noch schnell der Vielfalt des Nordnachbarn widmen. Als Urlaubsland war uns Deutschland ja lange ziemlich suspekt, man fuhr aus beruflichen Gründen in die Berlins und Hamburgs und meinetwegen auch Kölns, man machte mal auf Kultur in der Semperoper oder auf Geschichte in der Ex-DDR und ganz besonders Interessierte verirrten sich an die Nord- oder Ostsee. Das wurde langsam anders und ich fürchte, auch das hat mit Fußball zu tun.

Also fahren wir Ösis jetzt auch lieber auf Urlaub nach Deutschland. Die Städte sind nicht mehr nur Business, sondern hipper Citytrip, die Fachwerkstraßen und Rheinkreuzfahrten werden entdeckt, die Ostsee wird zur Strandurlaubsalternative – erstaunlich, was man zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern erleben kann, von Sommerurlaub bis winterliche Naturphänomene. Man muss, siehe Route der Industriekultur, wirklich eines sagen: der Nordnachbar kann Vielfalt. Ich meine, hallo: Industriedenkmäler!? Wer so was als Highlights abseits des Erwartbaren inszeniert, macht schon was richtig.

So, und jetzt wählen und sich auf Fußball freuen.