Insgesamt hat man doch das Gefühl, es wird zu schnell geantwortet. Verblüffend zum Beispiel, dass Talkshow-Diskutanten im Allgemeinen und Politiker im Besonderen (in beiden Fällen gelegentlich auch -innen) immer gleich eine Antwort parat haben. Nie hört man auf ein vorgebrachtes Argument so etwas wie „hm, guter Punkt, lassen Sie mich nachdenken“. Ich glaube an ein vielversprechendes TV-Format, wo man Menschen beim Nachdenken zusehen kann, aber damit könnte ich eventuell alleine sein.

So haben wir in der vergangenen Woche ausführlich Anmerkungen und Kritik durchgedacht. Denn auf die vor zwei Wochen erschienene Geschichte über den „Loro Parque“ auf Teneriffa und seine Orca- und Delfinshows bekamen wir viel Leser- und Leserinnenpost, sie war fast ausschließlich sehr geharnischt. Beispiele: Gewissenloser Beitrag; moralisch höchst fraglich; undifferenziert, eine Werbung für Tierqual. Und: Dass sich der Park – angesichts dieser Qualhaltungen – als Tierschutzzentrum bezeichnet, ist eine Verhöhnung und Missachtung dieser intelligenten Tierform. Fazit: Diese majestätische Tiere gehören in die freie Wildbahn und nicht in den Zoo, um Menschen zu belustigen!