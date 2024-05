Teneriffa: Spritztour im Tierpark Loro Parque

Preisverdächtig

An Superlativen mangelt es dem Loro Parque, der sich an der Nordküste Teneriffas bei Puerto de la Cruz befindet, wahrlich nicht. Schon mehrfach wurde ihm der Titel „Bester Zoo Europas“ und sogar „Bester Zoo der Welt“ verliehen. Das hängt auch mit dem Umstand zusammen, dass an den Zoo die Stiftung Loro Parque Fundación (LPF) angeschlossen ist, die Papageien und Meeressäugetiere sowie deren Lebensräume schützt. Weltweit wird in Tierschutzprojekte investiert – so wurden bereits zwölf Papageienarten vor dem Aussterben bewahrt. Generell sieht sich der Loro Parque, der mehr als vierhundert Arten beherbergt, nicht als „Tiergarten“, sondern als „Tierschutzzentrum“.