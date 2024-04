Das ist die schönste Küstenwanderung auf Mallorca

Robert Ranke Graves (1895-1985) hatte zweifellos Geschmack. Geboren in Wimbledon (zugegeben auch kein übler Ort), verbrachte der Verfasser des berühmten historischen Romans „Ich, Claudius, Kaiser und Gott“ einen Großteil seines Lebens auf Mallorca. Seine zweite Heimat wurde das schmucke Bergdorf Deià, wo der Dichter mehr als die Hälfte seines Lebens verbrachte. Hier habe er alles, was er als Schriftsteller brauche: „Sonne, Meer, Berge, Quellwasser, Laubbäume und einigen Luxus wie elektrisches Licht und eine Buslinie, die mich bis in die Hauptstadt Palma bringt.“ Graves langjähriger Anwesenheit verdankt der Ort sein bis heute gültiges Image als „Künstlerdorf“: Vor allem in den 60er- und 70er-Jahren zogen Scharen von Lebens- und sonstigen Künstlern hierher, die den Ort mitprägten. Als Ranke Graves 90-jährig verstarb, wurde er auf dem Friedhof von Deià bestattet. Auf seiner Grabplatte steht unter seinem Namen ein einziges Wort: „Poeta“ – Dichter.

Hier am Friedhof, dem höchsten Punkt von Deià, bekommt der Besucher einen ersten Eindruck von der Schönheit der rauen Nordwestküste Mallorcas. Nur vierzig Kilometer, aber gefühlt Lichtjahre sind Ballermann, Riesendiscos und Hotelburgen entfernt. Freilich, ganz allein ist man in dem pittoresken Ort nicht – viele Tagesbesucher, die sich die Fahrt auf der spektakulären Küstenstraße nicht entgehen lassen wollen, sorgen untertags für ein ordentliches Gewusel in den engen Gassen, und Parkplätze sind Mangelware.

© Wolfram Kautzky Ballermann, Riesendiscos und Hotelburgen sind gefühlt Lichtjahre entfernt entfernt.

Wer die Schönheit dieser Küste ungestört erleben will, braucht ohnehin nur zweierlei: Ein Paar Wanderschuhe und ein bisschen Kondition. Tipp: Reisen Sie mit dem Bus nach Deià und starten Sie am oberen Ortsausgang Richtung Nordosten. Der gut markierte Wanderweg GR 221 bringt Sie in vier Stunden in den fünfzehn Kilometer entfernten Touristenort Puerto de Sóller. Anfangs verläuft der Weg hoch über dem Meer und bietet unglaubliche Ausblicke auf die zerklüftete Küste (beliebtes Fotomotiv: das zwischen Palmen und Zypressen eingebettete Dörfchen Lluc Alcari).

Top 3 Cala de Deià: Die Bucht gilt als die schönste der NW-Küste. Zu Fuß 45 Min. unterhalb der Ortsmitte gelegen, kleiner Steinstrand und ein Restaurant Son Marroig: Einst Landsitz des österr. Erzherzogs Ludwig Salvator, heute ein Museum. Vom Pavillon Traumausblick auf die Küste. sonmarroig.com Xelini: Hervorragende Tapas in einem gemütlichen Restaurant mit kleinem Garten, direkt im Ortszentrum von Deià. xelinideia.com

Nachdem Sie am höchsten Punkt der Strecke die Küstenstraße MA 10 gequert haben, führt der Weg zwischen Olivenbäumen, Eselweiden und Fincas (frisch gepressten Orangensaft in der Finca Son Mico probieren!) hinunter nach Puerto de Sóller. Von dort erreichen Sie mit dem Bus wieder Deià – und können nach Abzug der Tagestouristen noch einen gemütlichen Abend verbringen.