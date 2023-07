Menorca: Wandern Von Traumbucht zu Traumbucht

Weiter geht es, durchaus nicht unanstrengend, bergauf und bergab Richtung Westen, bis sich der schönste Blick der Wanderung öffnet: der auf die paradiesische, an einer Flussmündung gelegene Cala Trebalúger. Von hier möchte man so schnell nicht wieder weg – muss es aber, um wieder in die „Zivilisation“ zurückzukehren. Nach weiteren fünfundvierzig Minuten wartet mit der Cala Mitjana schon die nächste pittoreske Bucht. Dreißig Minuten später dann die Cala Galdana (wo einer der wenigen Hotelklötze der Insel entsprechend viele Touristen beherbergt). Zurück zum Ausgangspunkt geht es per Bus oder, um einiges schneller, per Taxi.