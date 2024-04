Stadtporträt Frankfurt am Main: Die unbekannte Bekannte

Klar, der Flughafen als eines der wichtigsten Drehkreuze Europas für Langstreckenflüge. Und das Würstel. Vielleicht noch die mächtige Europäische Zentralbank, die hier ihren Sitz hat, oder die Buchmesse jeden Herbst. Aber sonst? Recht wenig wissen die meisten Menschen über Frankfurt am Main. Dementsprechend wird die Metropole in Hessen links liegen gelassen, ob auf der Durchreise per Flugzeug, Auto oder Bahn. Die Hitlisten deutscher Städtereisen, die führen andere an.

Das ist, von unten und mittendrin betrachtet, verwunderlich. Denn die Stadt am Mainufer hat im Grunde alles, um mehrere Tage in sie einzutauchen, ganz ohne Fadesse. Frankfurt vereint die verschiedensten Interessen: Geschichte, Kultur, Kunst und Partykultur als Wiege der elektronischen Musik. Gut essen zwischen Tradition und Sterneküche kann man ebenso. Und als Stadt am Wasser finden sich bei Schiffsfahrten und Ausflügen in lauschig-grüne Naherholungsorte geruhsame Momente.